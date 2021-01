Diebstahl in Ibbenbüren

Ibbenbüren -

In der Nacht vor dem Jahreswechsel haben Unbekannte in Ibbenbüren einen Tresor aus einer Postfiliale entwendet. Darin befanden sich Bargeld und Briefmarken in einem fünfstelligen Geldwert. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.