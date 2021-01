Eins hat Christoph Klapper schon verstanden: Pflegenden ein paar Papiere vom RKI übers Impfen in die Hand zu drücken, bringt gar nichts. Der Leiter der „Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian“ in Rosendahl hat stattdessen die allseits anerkannte Hausärztin aus dem Ort in seine Einrichtung geholt – die habe das Impfen transparent und anschaulich dargestellt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihr all die Fragen stellen können, die sie zum Impfen haben. Die Folge: Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, stieg von 30 auf 70 Prozent.

Bundesweit liegt diese Bereitschaft bei den Pflegenden nur bei knapp 50 Prozent. Die Skepsis der Pflegenden ist schwer zu ergründen.