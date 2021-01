Das Abendgebet der Sechsjährigen: „Lieber Gott, lass mich morgen nicht mehr aufwachen.“ Wer so betet, hat alle Hoffnung verloren. „Das habe ich damals jeden Abend gebetet“, erinnert sich Barbara Thielke. „Es ist nicht passiert – Gottseidank!“ Damals aber, 1955 in der „Verschickung“ in Bonn, sah die Sechsjährige keinen Ausweg. „Niemanden, der mir geglaubt hat. Man war den Erwachsenen völlig hilflos ausgeliefert.“ Das Schicksal eines „Verschickungskindes“, wie es bis in die 1980er Jahre Hunderttausende gegeben haben muss.