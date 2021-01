Die Werkstatt hat vor ein paar Tagen noch deutlich gepflegter ausgesehen. Doch nachdem Paul Uckelmann mit Familie und Freunden fünf Oldies aus einer Scheune geholt hat, die einem früheren Mitarbeiter 20 Jahre lang als Unterstand für seine Schätzchen diente, staubt es erheblich in der 600-Quadratmeter-Halle. Immerhin – den olivgrünen Opel Kadett, Baujahr 1978, haben der 59-Jährige und sein Neffe Lukas Uckelmann schon gründlich gewaschen.

Die beiden Kfz-Meister streichen vorsichtig über den Lack, in den sich Schwalbenkot eingebrannt hat. „Den kriegt man nicht mehr weg“, sagt Paul Uckelmann und reibt dennoch noch einmal vorsichtig über das Autoblech. Ist aber auch nicht schlimm: Ein Oldtimer – in diesem Fall wohl eher ein Youngtimer – darf Gebrauchsspuren aufweisen. Die machen ihn am Ende nur noch interessanter. Es sind Autos, die, wenn sie denn dazu in der Lage wären, lange, sehr lange ­Geschichten erzählen könnten.

Aufarbeitung von Straßenveteranen