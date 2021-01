Im Einzelhandel schrillen die Alarmglocken . Und in den Kommunen wächst die Sorge um die Zukunft der Innenstädte, wenn der Einzelhandel den Lockdown, verbunden mit der Zwangsschließung der Geschäfte, nicht übersteht. „Ist Ihnen bewusst, dass jede Woche verspäteter Hilfszahlungen den Einzelhandel auch tausende Arbeitsplätze kosten wird?“, heißt es in einem geharnischten Brief des Handelsverbands Deutschland (HDE) an Bundesfinanzminister Scholz.