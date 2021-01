Am Mittwoch ein weiterer Anstieg: Laut dem Autoclub ADAC verteuerte sich Super E10 binnen einer Woche im bundesweiten Durchschnitt um weitere 1,3 Cent pro Liter, Diesel um einen Cent.

Zum 1. Januar hatten die Tankstellen die Spritpreise um sieben bis acht Cent angehoben. Die höhere CO

Der Grund für den aktuellen Preisaufschlag liegt in den Beschlüssen des Ölkartells Opec+ der vergangenen Woche. Saudi-Arabien hatte eine deutliche Senkung der weltweitem Rohölförderung durchgesetzt. Folge: Die Preise zogen an den Rohstoffbörsen kräftig an.

Doch für das Gesamtjahr 2021 geben die meisten Rohstoffexperten Entwarnung: Sie prognostizieren wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ein geringes Wachstum der Weltwirtschaft – und damit weniger Nachfrage nach Öl, was die Preise im Zaum hält.