Ist es ein Ringen um den besten Weg im Kampf gegen die Corona-Pandemie oder doch bloß eine Neiddebatte? Die Stadt Münster, die am Donnerstag die niedrigste Inzidenz einer Großstadt in NRW hatte, muss sich erneut Vorwürfe aus den direkten Nachbarkreisen gefallen lassen, im Vergleich weniger zu testen. Wird in den Kreisen Steinfurt und Warendorf, die deutlich höhere Inzidenzen haben (aktuell laut Angaben der Bezirksregierung in Steinfurt 85,79 in Warendorf 164,52), und der Stadt Münster tatsächlich unterschiedlich intensiv getestet? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Test- und Infektionszahlen? Eine Übersicht: