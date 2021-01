Ein Plädoyer aus der Wirtschaft als Appell an die Politik: Vertreter führender Unternehmen aus der Region haben am Freitag die Bedeutung des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) für ihre Firmen und den Wirtschaftsstandort Münsterland ganz allgemein hervorgehoben. „Wir sind ein internationalaufgestelltes Unternehmen, der FMO ist für uns ein entscheidender Wettbewerbsfaktor“, betonte Peter Steinbeck, Vorstandsvorsitzender des Maschinenbauers „Windmöller & Hölscher“ aus Lengerich in einer Videokonferenz, an der auch der Hauptgeschäftsführer der Industrie-und Handelskammer Nord Westfalen (IHK), Dr. Fritz Jaeckel, teilnahm.

So wie alle Flughäfen leidet auch der FMO in Greven unter der Corona-Pandemie. Die Passagierzahlen sind eingebrochen, Flugverkehr findet kaum noch statt, aus Gründen der öffentlichen Daseinsvorsorge muss der Airport in Greven wie alle anderen Flughäfen auch geöffnet bleiben. Wirtschaftlich gleicht das der Quadratur eines Kreises.

Gesellschafter zögern mit Finanzspritze für den FMO