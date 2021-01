Die Gesundheitsämter sollen technisch nach- beziehungsweise umrüsten, um Infektionsketten kreis- und landesweit besser verfolgen und unterbrechen zu können. Bis Ende Februar soll die Software „Sormas“ (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) in allen Gesundheitsämtern installiert werden - so steht es in dem Bund-Länder-Beschluss vom 19. Januar.

Vielerorts arbeiten die Ämter aber noch mit Excel-Listen oder einer eigenen Software, die die Weitergabe von Daten über Landkreisgrenzen hinweg nicht ermöglicht.