Sie wissen augenblicklich, dass die Gespräche nur eins zum Inhalt haben – die stunden-, ach was: tagelange Jagd nach einem Impftermin für die über 80-jährigen Mütter, Väter und Großeltern. Und wer nach ein paar Tagen zu der gelassener machenden Einsicht gelangt, dass selbst fünfstündige Dauerbedienung der Wiederwahltaste Komik entwickelt, der ist mittendrin in einem Corona-Schauspiel.

Der erste Akt: Er beginnt letzte Woche Montag um 8 Uhr. Die jüngste Tochter und die älteste Enkelin der 86-jährigen Warendorferin wählen und klicken sich zeitgleich mit Millionen anderer Menschen in die Hotline und Online-Plattform ein. Was passiert? In kurzer Zusammenfassung: nichts.