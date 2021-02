Meteorologen warnen vor Schneechaos am Wochenende

Nachdem Tauwetter und Regen in Teilen NRWs für Hochwasser gesorgt haben, stehen im Münsterland jetzt heftige Schneefälle bevor. Mitte der Woche waren die Temperaturen sehr mild- das könnte sich am Wochenende schlagartig ändern, wie Wettercontor-Geschäftsführer Jürgen Schmidt erklärt.

"Wir werden ab Samstag auch im Münsterland sehr große Schneemengen bekommen", sagt Schmidt. In der Nacht auf Sonntag rechne man mit Schneefällen, die auch auch die ganze Nacht anhalten sollen. "Es kann sein, dass wir eine 40 bis 50 Zentimeter hohe Schneedecke bekommen."

Weil dazu noch kräftiger, kalter Wind aus Osten komme, seien auch Schneeverwehungen und Eisregen möglich. "Das kann schon sehr chaotisch werden", warnt der Experte.

Temperaturen sinken Sonntag auf um 0 Grad

"Es kommt von Nordosten sehr kalte Luft und aus Westen drückt sehr milde, leichtere Luft dagegen, sodass die Kaltluft am Boden bleibt", erläutert Schmidt. Dadurch komme es zu den Wolken und den voraussichtlich heftigen Schneefällen .

Aber: "Wir können derzeit noch nicht sagen, wo genau der Schnee runter kommt. Das Münsterland liegt möglicherweise genau an der Grenze." Fest steht, es wird deutlich kälter. Während am Samstag noch 4 Grad erwartet werden, kühlt es sich in der Nacht auf um 0 Grad ab. "Und wir gehen davon aus, dass es die kommende Woche kalt bleibt", der Schnee könnte also auch liegen bleiben.