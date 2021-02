Wegen des vielen Schnees hat der Katastrophenschutz in den vergangenen Tagen Pflegekräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes zu ihren Patienten gebracht. Bei anderen Pflegediensten waren viele Mitarbeiter zu Fuß oder sogar mit dem Trecker unterwegs.

„Wir haben mit allen Klienten gesprochen. Dort, wo lebensnotwendige Hilfe von Nöten ist, schaffen wir es vor Ort zu sein. In anderen Fällen können oft Angehörige einspringen“, erklärt Udo Menke von der Caritas in Warendorf, der weiter sagt: „Die Mitarbeiter haben sich toll untereinander abgestimmt und jeweils die Kunden besucht, die ihrem Wohnort am nächsten liegen.“