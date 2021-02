Eine halbe Stunde zuvor hat feiner Niesel­regen die Äste der Birken und Kiefern benässt. Seit wenigen Minuten schälen sich Sonnenstrahlen mühsam durch die Wolkendecke. Ihre Wärme reicht aus, um die feuchten Äste winterlich kühl glänzen zu lassen. Ein typisches Moorszenario? Durchaus, und es ist nur eines von vielen. Moore sind heute exotische Landschaftsräume in Deutschland. Das erhöht die geheimnisvolle Faszination eines Ortes, ohne den Sagen und schaurigen Geschichten die Kulisse gefehlt hätte. Tatsächlich aber ist das Moor das Sorgenkind vieler Landschaftsökologen, die seit Jahrzehnten versuchen, dem Moor in Naturschutzgebieten eine zweite und wahrscheinlich letzte Chance zu geben. Doch kann das gelingen in einer Zeit, in der die Niederschlagsmengen kaum mehr ausreichen, um die Wälder mit Wasser zu versorgen? Das Experiment Venner Moor. Das herausfordernste Revier in NRW Daniel Hook ist vor zwei Jahren aus dem Rheinland ins Münsterland gezogen, weil das Revier, das er als Forstbeamter für das Regionalforstamt Münster vom Landes­betrieb Wald und Holz NRW leitet, eines der herausforderndsten des Landes ist.