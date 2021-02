Ob das nachbarschaftliche Verhältnis wieder zu kitten ist? Ein Lüdinghauser hatte am 10. Februar (Mittwoch) eine öffentliche Parkbucht vom Schnee befreit, um sein Auto dort abzustellen. Das Ansinnen unterstrich er mit einem am Baum befestigten Zettel. Auf diesem war die Bitte niedergeschrieben, die Stelle ab 17.30 Uhr freizuhalten, teilt die Polizei mit. Jedoch nutzte ein Nachbar die Gelegenheit und stellte seinen Wagen auf die geräumte Fläche. Das verärgerte den Mann so sehr, dass er kurzerhand den Schnee zurück in die Parklücke schaufelte. Dadurch war es dem Parkenden nicht möglich, die Stellfläche zu verlassen. Da der Lüdinghauser den Schnee nicht entfernte, wurde die Polizei gerufen. Diese ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den Lüdinghauser.