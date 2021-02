Mehr Geschäft – weniger Ertrag

Um neun Prozent auf 113 Milliarden € seien die Einlagen bei den 57 Sparkassen der Region gewachsen, berichtete Prof. Dr. Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) in Münster, am Dienstag in einer Video-Konferenz. 130 Millionen € hätten die Kunden täglich zusätzlich an die Seite gelegt. Den Zuwachs der Darlehenszusagen bezifferte Buchholz sogar auf über 14 Prozent. Bedingt durch die Corona-Krise sei der Liquiditätsbedarf der Unternehmen gewaltig gewesen, gleichzeitig sei auch die Nachfrage der Privatkunden nach Baukrediten kräftig gewachsen. „Das eigene Heim als rettende Insel ist in der Krise gefragt“, erklärte der Vizepräsident des Verbandes, Jürgen Wannhoff , den Trend.

40 Prozent der staatlichen Corona-Hilfen sind in Westfalen laut Wannhoff von den Sparkassen abgewickelt worden. „Hier hat sich das Hausbank-Prinzip bewährt“, betonte der Vizepräsident. 96 000 Anträge mit einem Fördervolumen von insgesamt 2,5 Milliarden € wurden von Westfalens Sparkassen bearbeitet. In der Hochphase der Krise im April/Mai seien zudem bei 27 000 Privat- und 22 000 Firmenkunden Kreditstundungen gewährt worden, so Wannhoff.

Schwierig blieb für die Sparkassen trotz des Geschäftswachstums auch 2020 die Ertragslage. Die anhaltende Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) ließ den Zinsüberschuss um 2,6 Prozent auf nur noch 2,2 Milliarden € schrumpfen. Auch der durch einen Boom im Wertpapiergeschäft kräftig – um 27 Prozent auf 953 Millionen € – gestiegene Provisionsüberschuss und weitere Kosteneinsparungen konnten diesen Rückgang nicht ausgleichen. Die Folge: Das Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 1,17 Milliarden €. Dennoch bezeichnet Wannhoff diese Ertragskennziffer als „auskömmlich“.

Kontogebühren sollen steigen

Dennoch kündigte Wannhoff an, dass zur Einnahmesteigerung die Anhebung der Kontogebühren bei vielen Sparkassen bevorstehe. „Allerdings wird dafür auch mehr geboten“, so Wannhoff. Die Girokonten würden zunehmend zu Finanzplattformen mit zahlreichen Extra-Leistungen.

SVWL-Präsidentin Buchholz attackierte scharf die Zinspolitik der EZB: „Diese Geldpolitik kostet die Sparkassen richtig Geld.“ Weil die meisten Sparkassen ihre Freibetragsgrenzen überschritten hätten und damit für große Teile ihrer Einlagen bei der Zentralbank 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen müssten, belaufe die zu zahlende Zinssumme sich inzwischen allein in Westfalen auf elf Millionen €. „Die Freibetragsgrenzen müssen rauf“, forderte Buchholz.

Die Nullzinspolitik berge auch ein enormes Inflationsrisiko. In Deutschland könne die Preissteigerungsrate kurzfristig auf drei Prozent klettern, prognostizierte Buchholz.