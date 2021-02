Nach Diebstahl: Corpus und zwei Schmucksteine wieder aufgetaucht

Teile des aus der St.-Gudula-Kirche in Rhede gestohlenen Tabernakelkreuzes sind jetzt in Bocholt wieder aufgetaucht, berichtet die Kreispolizei Borken. Am vergangenen Wochenende (13./14. Februar) entdeckte eine Zeugin in der Bocholter St.-Georg-Kirche einen der Schmucksteine des Tabernakelkreuzes. Der Schmuckstein ließ sich zunächst jedoch nicht zuordnen.

Am Montagmorgen fand sich dann der Corpus, der vom Kreuz gelöst worden war - die plastische Darstellung des Christuskörpers lag im Schnee direkt vor einer der Eingangstüren der Kirche am St.-Georg-Platz. In ihrem Inneren wurde im Laufe des Montags noch ein zweiter Schmuckstein gefunden, der ebenfalls zu dem in Rhede gestohlenen Tabernakelkreuz gehört.

Kreuz ist bis zu 5000 Euro wert

Der Wert des Kreuzes liegt zwischen 3000 und 5000 Euro, wie Frank Rentmeister , Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Borken, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. "Nicht ganz so wertvoll, wie das Borghorster Stiftskreuz", erklärt Rentmeister und erinnert sich an den Diebstahl der Reliquie aus der Kirche St. Nikomedes im Jahr 2013. Trotzdem sei der Diebstahl in der St.-Gudula-Kirche ebenso verwerflich.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei haben zu einer ersten Tatverdächtigen geführt. Auswertungen von Aufnahmen einer Videokamera führten die Ermittler auf die Spur einer polizeibekannten 47-Jährigen, die als tatverdächtig gilt.

Zweiter Tatverdächtiger in Bocholt beobachtet

Im Zusammenhang mit dem Fund der Steine ist in der St.-Georg-Kirche in Bocholt ein möglicher weiterer Tatverdächtiger beobachtet worden. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: 1,75 bis 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle lockige Haare (Wuschelkopf).

Wie berichtet, war es am Mittwoch (10. Februar) zu dem beschriebenen Diebstahl in der St.-Gudula-Kirche in Rhede gekommen.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter 02871/2990.