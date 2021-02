Das Lukas-Krankenhaus in Gronau etwa hat „praktisch mögliche zusätzliche siebte Biontech-Impfdosen“ nicht genutzt. Eine Sprecherin begründete das damit, dass zu „diesem Zeitpunkt zwingend geltende Vorgaben“ gegolten hätten, „die sich allerdings mittlerweile zum Glück geändert“ hätten. In anderen Häusern werden diese Dosen verimpft – und das auch an Menschen, die nicht berechtigt sind.