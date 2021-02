Das Theater Osnabrück wagt einen ebenso mutigen wie nötigen Schritt: Die Spielstätte mit der denkmalgeschützten Jugendstilfassade aus dem Jahr 1909 wird von Grund auf saniert. Das alles soll nach bisherigen Berechnungen rund 80 Millionen Euro kosten. Eine gewaltige Investition in Osnabrücks kulturelle Zukunft. Mit dem Dom, der Marienkirche und dem Rathausplatz in der Nachbarschaft ist das Theater Osnabrück Teil eines großartigen Stadtensembles. Dort, in Osnabrücks kulturellem Zentrum, treffen Geschichte und Gegenwart aufeinander. Erst ein Blick hinter die Kulissen zeigt: Eine Sanierung der Spielstätte ist dringend erforderlich. Das stellte schon Intendant Dr. Ralf Waldschmidt vor zehn Jahren fest, als er sein Amt antrat.