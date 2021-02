Infolge der Corona-Pandemie können immer weniger Kliniken in NRW die anhaltend hohen Erlös­einbußen auffangen und geraten darum mehr und mehr in eine existenzbedrohende Situation. Das hat die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) am Montag mitgeteilt. Danach mussten die rund 345 Häuser im Land allein im Januar ein Einnahmedefizit von rund 370 Millionen Euro hinnehmen. Das entspricht ei­nem Rückgang von rund 20 Prozent.