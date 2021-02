35-Jähriger in U-Haft

Bocholt -

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen zu dem Vorfall, der sich am Abend des 6. Oktober 2020 in den Geschäftsräumen einer Firma am Liebauweg ereignet hatte , gerieten ein 35 Jahre alter Düsseldorfer sowie zwei 41 Jahre alte Männer aus Ratingen und Köln in Tatverdacht. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Borken hervor.