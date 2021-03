Staatsanwalt erhebt Anklage gegen zwei Ex-Westfleisch-Manager

Gegen den ehemaligen Westfleisch-Vorstandschef Dr. Helfried Giesen und den damalige Exportleiter ist Anklage wegen des Verdachts auf Untreue erhoben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ralf Günther am Freitag unserer Zeitung. „Der Schaden für den Westfleisch-Konzern beläuft sich auf knapp zwölf Millionen Euro“, erklärte Günther.

Wie bereits berichtet, stehen die möglicherweise strafbaren Handlungen in Zusammenhang mit Exportgeschäften, bei denen eine russische Firmengruppe eine zentrale Rolle spielt. Zum Hintergrund: Im Jahr 2014 stoppte Russland wegen Ausbrüchen der Afrikanischen Schweinepest den Import von Schweinefleisch aus der EU . Laut Oberstaatsanwalt Günther hat Westfleisch dieses Embargo damals umgangen, indem zwischen süd- und nordamerikanischen Lieferanten und dem Moskauer Kunden direkte Liefergeschäfte vermittelt wurden.

Persönliche Bereicherung nicht nachgewiesen

Allerdings zahlte, so die Ermittlungen, Westfleisch die Rechnungen der Amerikaner und holte sich das Geld beim russischen Kunden zurück. Als dann der Moskauer Konzern in Insolvenz ging, sei Westfleisch auf einem Betrag von über 16 Millionen € sitzengeblieben, so Günther. Nach Abzug der Zahlung einer Kreditausfall-Versicherung sei für Westfleisch ein Fehlbetrag von letztlich knapp zwölf Millionen € entstanden, so die Staatsanwaltschaft.

Eine persönliche Bereicherung sei den beiden Managern allerdings nicht nachgewiesen worden, betonte Günther.

Ähnliche Vorfälle gab es schon früher

Der Oberstaatsanwalt verwies auf ähnliche Vorfälle in den Jahren 2006 und 2009 hin, die den Verdacht jetzt erneut auf den Exportleiter gelenkt hätten. Der Schaden für das Unternehmen damals: jeweils rund eine Million €. Ex-Vorstandschef Giesen wird vorgeworfen, „den Exportleiter nicht kontrolliert zu haben“, so Günther.

Jetzt muss das Landgericht Münster in den nächsten Wochen darüber entscheidet, ob und wann es zum Prozess kommen wird.