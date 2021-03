„Ich glaube, die Kinder haben sich noch nie so auf die Schule gefreut wie jetzt“, sagt Johanna Schulte-Bories. Und der 30-Jährigen selbst geht es ähnlich. Der persönliche Kontakt zu Kindern, das sei es, was den Beruf der Grundschullehrerin ausmache. „Natürlich schwingt immer die Sorge mit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, aber die Freude, endlich wieder vor der Klasse zu stehen, überwiegt“, sagt Johanna Schulte-Bories. „Es fällt regelrecht eine Last von einem ab.“ Denn der Wegfall von Präsenzunterricht bedeutete nicht, dass die Lehrer und Lehrerinnen frei gehabt hätten. „Ich wollte in der Zeit auch beweisen, dass das nicht stimmt. Wir machen was, wir haben nicht frei.“