Um 11 Uhr heulen die Sirenen

Wie gut ist das Land auf Katastrophenfälle vorbereitet? Laut Erlass des NRW-Innenministeriums soll ein Warntag zweimal im Jahr die Infrastruktur auf die Probe stellen.

Am 10. September, dem ersten bundesweiten Warntag, wurden dabei deutliche Lücken bei der Alarmierung der Bevölkerung offenbar. Zum einen wurde deutlich, dass es vielerorts gar keine Sirenen mehr gibt, in Münster etwa war das im Aufbau befindliche Sirenennetz größtenteils noch nicht einsatzbereit . Zum anderen kam die Gefahrenmeldung der Warn-Apps NINA und KATWARN erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an.

Panne beim letzten Warntag

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn hatte diese Panne mit der zeitgleichen Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen erklärt. Präsident Christoph Unger sagte damals, „dass um 11 Uhr nicht nur zentral die Warnung ausgelöst worden ist, sondern viele andere angeschlossene Leitstellen ebenfalls eigenständig Warnungen ausgelöst haben, so dass es zu einer Überlastung des Systems gekommen ist.“

Um Punkt 11 Uhr am heutigen Donnerstag (11.3.) soll das anders sein. Überall in NRW – der nächste bundesweite Warntag findet am zweiten Donnerstag im September statt – die Warn-Apps bimmeln und die Sirenen heulen. Dabei kommen mancherorts – etwa in Ostbevern – neu installierte Sirenen zum Einsatz.

So verhalten Sie sich bei Sirenen-Alarm richtig 1/7 Wann ertönt ein Warnsignal? Ein Warnsignal weist bei einem Notfall auf eine Gefahrenlage hin. Solche Fälle sind zum Beispiel Großbrände, Bombenentschärfungen oder heftige Unwetter. Foto: Matthias Ahlke

Im Falle eines Alarms gilt: Ruhe bewahren, Türen und Fenster schließen und die Nachrichten verfolgen. Radiosender informieren zur aktuellen Lage, bei Stromausfall sollte man auf ein Autoradio zurückgreifen. Die Notrufe 110 und 112 darf man nur in einem akuten Notfall wählen - aber nicht, um sich zu informieren. Foto: dpa

Es gibt drei verschiedene Sirenentöne. Sie haben landesweit eine einheitliche Bedeutung. Hier können Sie sich die drei Sirenentöne anhören . Foto: Ansgar Kreuz

Die Warnung vor einer Gefahr, also etwa einem Brand oder einer Gefahrstoffausbreitung, ist ein auf- und abschwellendes Heulen. Die Entwarnung ist ein langer Dauerton. Foto: Christoph Reichwein

Zur Alarmierung der Feuerwehr erklingen drei Töne hintereinander. Foto: Marcel Kusch

Beim Probealarm am Warntag wird erst eine Minute lang Entwarnung, dann eine Minute lang Warnung und dann wieder eine Minute lang Entwarnung zu hören sein. Foto: Ludger Warnke

Auch Warn-Apps wie «Nina» werden beim landesweiten Warntag getestet. Foto: dpa

Auf- und abschwellender Heulton als Warnung

Mit einem einminütigen Dauerton – dem Signal „Entwarnung“ – beginnt der Sirenentest am Donnerstag. Nach einer fünfminütigen Pause folgt das Signal „Warnung“ – ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton. Im Ernstfall soll dieses Signal dazu auffordern, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten.

Es folgt erneut eine Pause von etwa fünf Minuten, bevor der Probealarm mit dem Signal „Entwarnung“, einem einminütigen Dauerton, gegen 11.15 Uhr enden wird.