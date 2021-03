Orkanböen kippen Lkw-Anhänger auf Bundesstraße um

Mit Sturmtief „Klaus“ erreicht Deutschland der erste Sturm des Jahres . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile des Münsterlandes herausgegeben. Die Kraft des bis zu 110 km/h schnellen Windes hat ein Lkw-Fahrer zu spüren bekommen: Auf der B 70 nahe Südlohn im Kreis Borken kippte sein Anhänger um, das Zugfahrzeug landete im Straßengraben. Laut der Polizei Borken wurde niemand verletzt.

Bäume und Äste mussten die Feuerwehren im Kreis Coesfeld wegräumen. Ein Sprecher bezeichnete die Lage dort am Mittag aber als „weitgehend entspannt“. Ähnlich stellte sich die Lage auch in Münster dar. Von sieben sturmbedingten Einsätzen berichtete ein Sprecher der Feuerwehr am Nachmittag. In einem Fall hatte sich ein Teil eines Daches gelöst, bei einem anderen Einsatz habe ein Baum auf einer Straße gelegen. "Ganz typisch für die Wetterlage, nichts Größeres, eher ruhig", lautete die vorläufige Bilanz.

Zum Abend weniger Wind

In einer Vorwarnung warnte der DWD bereits vor kräftigen Schauern und Gewittern mit örtlich orkanartigen Böen der Windstärke 11. Der Wind solle allerdings im Laufe des Nachmittags und des Abends nachlassen. Die Gewitter sollen laut DWD aber bis in die Nacht zum Freitag anhalten.

Recklinghausener Impfzentrum geschlossen

Aus Sicherheitsgründen hat der Kreis Recklinghausen sein in einer Leichtbauhalle untergebrachtes Impfzentrum in Recklinghausen für vier Stunden bis zum Nachmittag geschlossen. Alle, die zwischen 11 und 15 Uhr eigentlich einen Termin haben, sollen kurzfristig einen Ersatztermin bekommen, hatte der Kreis am Mittwoch berichtet. Laut Kreis finden donnerstags aktuell nur Impfungen von impfberechtigten Berufsgruppen statt. Personen ab 80 Jahren werden an den übrigen sechs Tagen in der Woche geimpft.

Kreuz droht von Kirche zu stürzen

Vermutlich infolge des Sturms drohte am frühen Nachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt ein Kreuz von einem Kirchturm zu stürzen. Höhenretter der Feuerwehr seien im Einsatz, twitterte die Feuerwehr Düsseldorf. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die bis zum Mittag stärkste Böe in Düsseldorf hatte nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes eine Geschwindigkeit von knapp 80 Kilometern pro Stunde, was Windstärke neun entspricht. Über weitere größere Schäden oder Verletzte in NRW wurde zunächst nichts bekannt.