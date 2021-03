Dieser Hanf kommt nicht in die Tüte

Glandorf -

Von Gunnar A. Pier

Die Witze kennen sie auf dem Hof Steinhorst alle, doch das, was dort auf dem Feld steht, ist Nutzhanf und nutzt dem gemeinen Kiffer nicht: „Da können Sie auch die ganzen zwölf Hektar wegrauchen“, ulkt Karl-Heinz Steinhorst. Aber sein Hanf nutzt ihm, der Umwelt, dem Feld und am Ende Verbrauchern, die Hanf-Produkte mögen: Es scheint, als habe das Spiel mit der ungewöhnlichen Pflanze nur Gewinner. Jetzt will ein neuer Verein den Anbau vorantreiben.