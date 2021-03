Ein Tag im März. Einer von dieser Sorte, die keinen Kalendereintrag verdienen. Über dem Himmel ziehen schmutzig-graue Wolken, aus denen sich immer mal wieder träge ein kalter Nieselregen löst. Ein Tag wie geschaffen für eine heiße Tasse Tee und ein Buch, am besten zu lesen auf der Couch mit dem verschlafenen Kater auf Kraulweite. Sarah Bosse sitzt an ihrem Lieblingsort in ihrer Lieblingsstadt. In dem mehr als 100 Jahre alten Jugendstilhaus, das sie seiner Epoche wegen Villa Wilhelmina getauft hat, und in Billerbeck, der Stadt, aus der „mich so schnell niemand wieder fortbekommen kann“. Normalerweise läge ein geschäftiger Tag vor ihr mit einer Lesung in einer Grundschulklasse, mit Schreiben und eventuell mit einer Gästeführung durch die Stadt, deren Gemenge sie so mag. „Es ist eine wohltuende Mischung aus Offenheit und Idyll“, mit der ihre Familie tief verschmolzen ist. Die Familie ihrer Mutter hat die Zeitung gegründet. Sie selbst ist als Rheinländerin in Kindertagen ins Münsterland gezogen und weiß seitdem, was Heimat bedeutet – zunächst unbewusst und heute mit einem immer wieder wohlig wärmenden Effekt. Wie ein dampfender Tee an einem bis in die Poren dringenden nasskalten Tag. Studium der Germanistik und Skandinavistik Kinder, vor allen Dingen Mädchen, kennen die 54-Jährige. Sarah Bosse? Das ist doch die Autorin mit den Pferdebüchern!