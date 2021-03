Alltagshelden in Corona-Zeiten

Ostbevern -

Von Gunnar A. Pier

In guten Zeiten kommen tagsüber bis zu 700 Besucher ins Beverland-Resort bei Ostbevern, fast 200 übernachten dort. Jetzt, in Corona-Zeiten, sind alle Events verboten und es übernachten noch im Schnitt fünf Geschäftsreisende in dem Hotel. Dennoch halten einige Mitarbeiter die Stellung . . .