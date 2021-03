Seit rund 27 Jahren ist die Steinfurt-Borghorsterin mit ihrer Praxis selbstständig. „Ich habe mich schon immer für das menschliche Verhalten und die menschliche Psyche interessiert“, sagt Petrusch-Siecaup, die sich nie wirklich einen anderen Job vorstellen konnte. Bis zu zehn Patienten hat sie am Tag, zwischen 32 und 36 Stunden ist sie in der Woche in Gesprächen mit ihnen. Lange Warteliste Und es könnte mehr sein. Viel mehr. Denn die Warteliste, die die Psychotherapeutin führt, ist lang.