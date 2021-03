Wer an sonnigen Tagen Richtung Flughafen fährt, sieht sie in der Heide stehen: Planespotter. Flugzeug-Freaks mit Fotoapparat, die am Zaun ausharren, um Besonderes abzulichten: selten gesehene Flugzeugtypen, Maschinen mit besonderer Lackierung oder besonderer Kennung. Auch für sie sind die Corona-Zeiten hart, denn: Es kommt kein Flug von irgendwo. In der Not knipst der Spotter Miniflieger: „Ich habe jetzt Privatjets für mich entdeckt“, erzählt Sam Albers, 19, Plainspotter. Der Acker links neben dem Vorfeld ist frisch geerntet, das macht den Weg leichter. Sam Albers stapft am Maschendrahtzaun entlang, bis es nicht mehr weiter geht. Hier ist einer seiner Lieblingsplätze, hier kann er mit einem Zwei-Stufen-Klapptritt über den Zaun schauen und startende Flieger fotografieren. Flugzeuge angucken – damit ist Sam aufgewachsen.