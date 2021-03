Viele, die sich testen lassen, rechnen nicht mit einer Infektion. „Wenn doch, bekommen sie oft Panik und weinen am Telefon“, sagt die 42-Jährige. So wie die Mitarbeiterin eines Unternehmens, die weniger Angst um ihre Gesundheit als viel mehr vor ihrem Chef hatte. „Wie soll ich dem das erklären?“, sagte sie weinend. Als ob sie Schuld an der Ansteckung gehabt hätte. „Gefeit sind wir alle nicht davor“, sagt die Ermittlerin.