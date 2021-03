Aus Ärger entsteht selten Gutes – manchmal aber echte „Goldstücke“. Josef Wiese erzählte gern, wie er auf die Idee mit den Aufback-Brötchen gekommen war: Aus Ärger darüber, was für miese Brötchen es beim Frühstück im Hotel gab. Der Mettinger Bäcker und Konditor erfand kurzerhand die „Goldstücke“. Eine ganz neue Produktlinie für die Großkonditorei Coppenrath-&- Wiese, die bis dahin ganz auf Tiefkühltorten setzte. „Auf brillante Eingebungen Einzelner können wir uns heute nicht mehr verlassen“, sagt der heutige Coppenrath & Wiese-Geschäftsführer Peter Schmidt. Produktideen wollen strategisch geplant sein, damit sie den Geschmack der Kunden treffen. Wobei: „Kunden“ ist schon falsch. „Es sind zu 70 Prozent die Frauen, die beim Einkaufen entscheiden, was auf die Kaffeetafel kommt“, sagt Marketingleiterin Dorothee Reiering-Böggemann. Im Mittelpunkt des Interesses der Produktentwickler steht folglich, vor allem zu erahnen, was Frauen schmeckt. Richtiger, was Frauen in einem bis drei Jahren schmecken wird. So lange dauert es von der Idee bis zur „Serienreife“: Ein Jahr, wenn es nur um ein neues Produkt in einer bestehenden „Range“ geht, eine neue Sorte Cheesecake für die Käsekuchen-Linie etwa.