Gewundert hatte sich der Autofahrer aus Münster schon, als er trotz automatischer Schildererkennung seines BMW und daran angepasster Geschwindigkeit am 13. Oktober 2020 in Havixbeck geblitzt wurde. Sein Gefühl täuschte den Münsteraner, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, nicht. Der Kreis Coesfeld muss zahlreiche Verwarn- und Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen auf Eis legen. Abweichungen bis zu 16 km/h Die Kreisverwaltung hatte Lasermessgeräte der Marke Leivtec XV3 genutzt, die vom Hersteller inzwischen wegen fehlerhafter Messungen mit Abweichungen bis zu 16 km/h zurückgerufen wurden.