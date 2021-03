Die Frühlingserholung auf dem Arbeitsmarkt hat auch das Münsterland erfasst. In der Region ist die Arbeitslosigkeit im März gegenüber Februar um über 1000 auf 40.630 gesunken. Wie die regionalen Arbeitsagenturen am Mittwoch berichteten, sank die Erwerbslosenquote binnen eines Monats von 4,5 auf 4,3 Prozent.

Dabei war die Erholung in allen drei Arbeitsagenturbezirken des Münsterlands spürbar – überfall ging die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte zurück. Im Bezirk Ahlen-Münster liegt der entsprechende Wert jetzt lediglich noch bei 5,1 Prozent. Die Arbeitsagentur Coesfeld (Kreise Coesfeld und Borken) verzeichnete einen Rückgang auf 3,6 Prozent, während die Arbeitslosenquote für die Agentur für Arbeit Rheine, die den gesamten Kreis Steinfurt umfasst, nunmehr bei 4,4 Prozent liegt.

14.000 offene Stellen im Münsterland

Aktuell sind im Münsterland mehr als 14.000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. Allein im März meldeten die Betriebe in der Region 3404 neue Jobangebote. Das waren 104 mehr als noch im Vormonat.

Auch im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist die Arbeitslosigkeit frühlingsbedingt gesunken . Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen sank um fast 14.000 oder 1,8 Prozent auf rund 756.500, berichtete der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Mittwoch in Düsseldorf. Die Arbeitslosenquote im bevölkerungsreichsten Bundesland sank somit von 7,9 auf 7,7 Prozent. „Trotz der Sorgen, die uns allen die Coronavirus-Pandemie nach wie vor bereitet, hat sich der März am Arbeitsmarkt in NRW positiv entwickelt“, betonte Withake.

Corona-Krise hinterlässt Spuren

Bundesweit schrumpfte die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Februar um 77.000 . Insgesamt waren im März durchschnittlich 2,827 Millionen Menschen ohne Job, rund 492.000 mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug 6,2 Prozent. Insgesamt zeige der Arbeitsmarkt dennoch deutliche Spuren der seit einem Jahr andauernden Corona-Krise, sagte Detlef Scheele, der Chef der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit.