Wolfgang Böcker braucht einen Moment zum Nachdenken. Er lächelt schelmisch, ist kurz sprachlos. Was er den Meister fragen würde, könnte er ihn heute treffen? Sein Blick geht in die Ferne, durch den Chorraum und direkt auf den monumentalen Altar, der seit Lichtmess auf knapp sechs Metern Breite den „Osterfestkreis“ zeigt. „Ich würde ihn fragen, ob er das, was ich im Altarbild an Verkündigungen lese, auch so gemeint hat“, formuliert er vorsichtig. „ Ich habe noch jedes Jahr etwas Neues entdeckt. “ Wolfgang Böcker Dabei weiß er so viel über den Schöppinger Altar in der Pfarrkirche St. Brictius, der zu den bedeutendsten Werken der mittelalterlichen Sakralkunst in Westfalen gehört. Vieles, weil ihn das Werk aus bemaltem Eichenholz seit seiner Erstkommunion begleitet. Anderes, weil sich sein Blick auf das Retabel mit den Jahrzehnten, in denen er zuvor als Pfarrer tätig war, entwickelt hat. „Ich habe noch jedes Jahr etwas Neues entdeckt.“ Mit dem Blick des Theologen Unzählige Figuren, die in Gruppen in die Szenerie gesetzt sind. Architekturelemente, die das Geschehen rahmen. Der Gekreuzigte im Zentrum, der Himmel und Erde verbindet.