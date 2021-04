Neustart Welt-Entdecker mit Kids

Es ist noch gar nicht lange her, da haben Stephi und Benjamin Wallenborn ihre Jobs in Berlin gekündigt. Mit ihren drei Kindern gingen sie auf Weltreise. Der kleine Finn war noch kein Jahr alt, als sie wieder in Deutschland ankamen, und war schon ein großer Welt-Entdecker. Von Havixbeck haben die Wallenborns nun ihren beruflichen Neustart organisiert – dazu gehört der Weltenbummler-Kids-Verlag. Von Doerthe Rayen