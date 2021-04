Das ist mal eine Quote: Von sechs Modellregionen, denen ab dem 19. April erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen zugestanden werden, kommen gleich drei aus dem Münsterland. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart verkündete am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz, dass die Kreise Coesfeld und Warendorf (als gemeinsames Projekt), die Stadt Münster sowie Ahaus (in Kooperation mit dem Kreis Borken) zu den ausgewählten Modellregionen gehören. Am 26. April werden acht weitere Städte und Kreise folgen. Einschränkungen verantwortungsvoll zurücknehmen In Tübingen und im Saarland standen die Modellprojekte zuletzt wegen stark steigender Inzidenzen enorm in der Kritik. Einige Lockerungen dort wurden bereits zurückgenommen. In NRW will man dennoch an den geplanten schrittweisen und wissenschaftlich begleiteten Teilöffnungen für den April festhalten.