„Bochum, ich komm aus dir“, sang er einst und flunkerte damit zugleich ein bisschen. Denn Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer, der heute 65 Jahre alt wird, kommt eigentlich aus Göttingen – allerdings wuchs er in Bochum auf. Und die zweite Zeile des berühmten Re­frains stimmt gewiss: „Bochum, ich häng an dir!“ Kein Wunder, dass der dortige Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) schwärmt: „Egal, wo sein Wohnsitz ist, für uns ist und bleibt Herbert Grönemeyer ein Bochumer Junge.“ Dass er lange in London lebte und heute in Berlin zu Hause ist: Welchen Bochumer juckt das schon? „Seine Themen leben bis heute von einem Alltags­esprit und einer Bodenständigkeit, die es seinen Fans leicht macht, sich damit zu identifizieren“, erklärt der Kurator des Gronauer Rock’n’Popmuseums, Thomas Mania, im Gespräch mit Holger Spierig vom Evangelischen Pressedienst.