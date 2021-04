Kreis Coesfeld verschiebt Start der Lockerungen

Wie der Kreis am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwochnachmittag in der vom Kreis geleiteten Steuerungsgruppe entschieden, dass es zum offiziellen Projektstart am kommenden Montag (19.4.) noch keine Öffnungen geben wird. „In allen drei beantragten Bereichen (Kultur, Sport und Außengastronomie) ist eine Umsetzung ab Montag faktisch und teils rechtlich ausgeschlossen“, hätten die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen festgestellt.

Auch die aktuell steigende Sieben-Tage-Inzidenz - 94,3 am Donnerstag - sei ein Argument gewesen, die Entwicklungen dieser Woche noch einmal abzuwarten, so wie es auch weitere Modellkommunen wie etwa die Stadt Münster gemacht haben. Auch die anderen Modellregionen im Münsterland - der Kreis Warendorf und die Stadt Ahaus - mussten den Start der Projekte verschieben.

Erste Lockerungen soll es frühestens zum nächsten Wochenende geben.

Gastronomen und Kulturbetriebe brauchen Planungssicherheit

„Wir wollen nur öffnen, wenn dies verantwortbar ist und auch nicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen führt“, begründete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Entscheidung, die auch in der Sitzung des Krisenstabes am Mittwoch erörtert wurde.

So sei nach Rücksprache mit Gastronomen auch in die Erwägung eingeflossen, dass die notwendigen Bestellungen jetzt vorgenommen werden müssten in der Unsicherheit, ob in der nächsten Woche die Inzidenz über 100 ist, was eine automatische Verschiebung des Beginns zur Folge hätte. Dies sei nicht zuzumuten. Auch die arbeitszeitrechtlichen Bedingungen seien zu berücksichtigen. Zudem war im Bereich Kultur eine mögliche Veranstaltung wegen der weiteren Restriktionen bei Zuschauerzahlen nicht wirtschaftlich.

Entscheidung über Sport-Öffnungen am Montag

Am kommenden Montag sollen nun die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises gemeinsam mit dem Landrat entscheiden, ob es in der nächsten Woche noch erste Öffnungen – dann voraussichtlich im Bereich des Sports – geben wird.

„Wir arbeiten weiterhin intensiv daran, die Voraussetzungen zu schaffen, um – sobald es die Gesamtlage zulässt – die Öffnungen auch verantwortungsvoll umzusetzen, wie es uns das Land ermöglicht. Dazu gehörten vor allem das Vorantreiben einer digitalen Lösung und der Ausbau der Testinfrastruktur“, sagte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. Dazu wie auch zu den rechtlichen Voraussetzungen sei noch eine Abstimmung mit der Landesregierung erforderlich.