Spargelsaison: Corona hat Arbeit und den Markt verändert

Es sind merkwürdige Zeiten, in denen sich selbst jene Gastgeber glücklich schätzen können, deren Gäste gar nicht kommen dürfen. Der Spargelhof-Familie Nahrup ist das am Donnerstag so ergangen. Die Grevener waren als Gastgeber des NRW-weiten Spargelsaison-Auftakts auserkoren. Der fand, wie traurig, per Videokonferenz statt – und das war immer noch besser als im Vorjahr, als die Veranstaltung ganz ausfiel.

Die ersten münsterländischen Spargelstangen sind längst gestochen und verspeist, und selbst NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser räumte am Donnerstag ein, schon zweimal Spargel gegessen zu haben. Dennoch schalteten sich die Akteure noch einmal per Internet zusammen, um den Beginn der Saison offiziell zu verkünden. Und sie blicken, trotz der Schwierigkeiten durch Corona, optimistisch nach vorn.

Angepasst

Ein Hauptgrund: Anders als im Vorjahr, als die Pandemie das Land einigermaßen unvermittelt lahmlegte, konnten sich die Landwirte diesmal auf die veränderten Umstände vorbereiten. Das gilt beispielsweise für den Einsatz der zumeist osteuropäischen Saisonarbeitskräfte. Die durften im Vorjahr lange nicht einreisen und unerfahrene Arbeiter mussten auf den Feldern eingearbeitet werden. „In diesem Jahr kommen wieder viele Arbeiter, die wir schon seit Jahren einsetzen“, erklärt Spargelbauer Bernfried Nahrup. Die Hygienekonzepte stehen, es gibt Einzelzimmer in den Unterkünften, die Arbeiter sind in feste Gruppen eingeteilt. „Zudem sind viele in Polen längst durchgeimpft.“

Virtuelle Gastgeber: Die Grevener Britta und Bernfried Nahrup zeigten ihren Spargelhof am Donnerstag bei der offiziellen Saisoneröffnung per vorproduziertem Video. Foto: Gunnar A. Pier

Neuer Markt

Verändert hat sich auch der Markt. Nahrups verkaufen sonst ein Fünftel ihrer Ernte an die Gastronomie. Das fällt weiter aus, dafür boomt die Direktvermarktung. „Wir haben 2020 deutlich höhere Verkäufe zum Beispiel in Hofläden verzeichnet“, berichtete Willy Kreienbaum, Vorsitzender der Vereinigung der Spargelanbauer Westfalen-Lippe, und gab zu, dass das alle überrascht habe. „Der Bio-Hype hat sich etwas reduziert zugunsten von mehr Regionalität.“ Selbst der Lebensmitteleinzelhandel lege darauf zunehmend wert.

NRW auf Platz 2

NRW liegt mit 4195 Hektar Anbaufläche nach Niedersachsen auf dem zweiten Platz in Deutschland, erklärte Heinen-Esser. 70 Prozent würden direkt vermarktet.