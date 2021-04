Maria G. aus Steinfurt ist 74 Jahre alt und pflegt ihren Mann, der mit einer schweren Demenz lebt. Bei Managern würde ihre Tätigkeit als „24/7“ bezeichnet: ständig in Bereitschaft, 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Nur dass sie nicht so viel Geld verdient. Maria G. hat das Pech, dass ihr 84-jähriger Mann schon vor zwei Monaten geimpft worden ist. Damals fühlte sich das wie ein Glücksfall an. Jetzt sind die Gefühle gemischt. Wäre ihr Mann unter 80, könnte er nun vom Hausarzt geimpft werden. Und sie gleich mit. Aber so muss sie mit ansehen, wie Erzieherinnen und Lehrer aus der Priorisierungsgruppe 3 „mühelos an ihr vorbeiziehen“, wie es Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, gegenüber unserer Zeitung formuliert. Er verweist auf die Impfverordnung der Bundesregierung, nach der die 74-Jährige eindeutig an der Reihe wäre.