Zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Konflikts zwischen einem Hundehalter und einem Fußgänger am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilte, forderte ein 24-Jähriger einen 34-jährigen Ahauser auf, seinen Hund zurück zu nehmen. Das Tier hatte den Duisburger angebellt, der sich dadurch bedroht fühlte. Mit einem Messer wollte er das Tier in Schach halten, schilderte der 24-Jährige den Fall der Polizei.

Schließlich gerieten die Männer körperlich aneinander. Alarmierte Polizisten trafen den Duisburger an. Er führte ein Taschenmesser mit einhändig feststellbarer Klinge mit, was in Deutschland verboten ist. Die Beamten stellten das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.