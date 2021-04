Das Impfen an sich sei kein Problem, eine Sekundensache. „Der bürokratische Aufwand ist aber, gemessen an dem, was wir schaffen wollen, sehr groß“, ärgert sich Hilleke. Nach der Terminvergabe wird zunächst überprüft, ob der Patient impffähig ist. Dann füllt der Impfwillige ein Anamnesebogen über Vorerkrankungen aus, und der Arzt klärt ihn über das Prozedere auf. Beides wird dokumentiert und unterschrieben. „Im Anschluss vergebe ich eine Impf- und eine Abrechnungsziffer, und den Vorgang dokumentiere ich in einem Computerprogramm.