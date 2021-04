Der Schnelltest trübt die Freude über die Rückkehr in den Präsenzunterricht. So sagt Ulrike Dittmer, Rektorin der Grundschule Stadtfeldmark in Lengerich: „Ein ungeheurer Aufwand.“ Eine Schulstunde gehe verloren, in der die Kinder in einem abgetrennten Bereich des Klassenzimmers den Test machen. Ein Erklärvideo solle verhindern, dass „durchaus bestehende Ängste“ nicht überhand nehmen.