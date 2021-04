Das nördliche En­trée in die Borghorster Fußgängerzone hat seinen Glanz längst verloren. Der Schriftzug der geschlossenen „Ihr-Platz“-Drogerie hat einen Schatten an der verwitterten Fassade hinterlassen, hinter der sich 700 Quadratmeter Leerstand verbergen. Ein Sinnbild für die Entwicklung auf den folgenden 300 Metern Ex-Einkaufsmeile in dem Steinfurter Ortsteil. Über 30 Ladenlokale stehen leer: Sie sind zu groß, zu klein, zu alt oder schlicht vergessen und abgeschrieben. Münsterländische Mittelstädte haben es nicht leicht. Aber sie geben nicht auf. In Steinfurt etwa kümmern sich die städtische Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing gemeinsam darum, wieder Leben in die City zu bringen. Dabei hilft ein neues Förderprogramm des Landes NRW. Wer es wagt, ein neues Lokal zu eröffnen, spart unter Umständen zwei Jahre lang 80 Prozent der Miete. Das soll das Risiko mindern und den Mut fördern. Zuschlag für Steinfurt Beispiel Steinfurt: Die Kreisstadt im Norden des Münsterlands hat wie viele andere Gelder beantragt und eine Zusage bekommen.