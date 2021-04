Am Rückhalt aus der Heimat soll es nicht scheitern. Bürgermeister, Landrat, Kreishandwerkerschaft, Passanten in der Fußgängerzone in Rhede – sie alle eint die Überzeugung, dass Hendrik Wüst das persönliche und politische Zeug hätte, Ministerpräsident in NRW zu werden. „Hendrik Wüst ist erdverwachsen, durch und durch nahbar, fleißig und durchsetzungsstark“, sagt zum Beispiel Lukas Kwiatkowski in einem Interview.