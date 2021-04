Es gibt Kunden, die ihre Schritte unwillkürlich verlangsamen, wenn sie die Rittersche Buchhandlung zum ersten Mal betreten. Meistens beginnt das sogar schon vorher, wenn sie sich der hölzernen Ladenfassade mit den beiden von Säulen gerahmten Schaufenstern nähern. Dass die Farbe hier und dort abblättert – geschenkt. Im Grunde genommen darf es gar nicht anders sein: Ein Haus, das schon so lange der Liebe zum Buch dient, wäre nicht authentisch, wenn nichts daran Geschichten aus der Geschichte erzählen könnte. Als Enneke Siedler das Haus zum ersten Mal sah und betrat, verhielt sie sich genauso wie diese Kunden. Die Buchhändlerin aus München war kurz zuvor mit ihrer Familie nach Soest gezogen und lotete aus rein beruflichem Interesse den Büchermarkt der Stadt aus. Die Rittersche elektrisierte sie auf Anhieb. „Mir war klar, dass dies die Art Buchhandlung war, die ich später gerne einmal führen würde.“ Der Traum hat sich am 1. Januar erfüllt. Mutig in Corona-Zeiten, aber nicht tollkühn. „Ich bin ein grundoptimistischer Mensch“, sagt die 49-Jährige.