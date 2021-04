Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Münsterland hat begonnen

Mit den steigenden Temperaturen zieht es die Menschen wieder in die Natur. Gleichzeitig erwachen Flora und Fauna zu neuem Leben. In der Regel eine eher romantische Koexistenz, die jedoch beim Eichenprozessionsspinner problematisch werden kann. Denn die Schmetterlingsart kann im Raupenstadium bei Menschen allergische Reaktionen auslösen.

Seit Ende April sind die Straßen-Meistereien deshalb wieder im Einsatz, um die Ausbreitung dieses Tieres einzudämmen. Trat das Insekt anfangs eher im Westen des Landes auf, haben sich die Raupen inzwischen über das ganze Land verbreitet.

Mittel für Menschen nicht schädlich

Straßen-NRW weist, wenn ein Befall mit Eichenprozessionsspinner-Raupen festgestellt wird, auf den betroffenen Rast- und Parkplätzen mit Warnschildern auf die Gefahren hin oder sperrt den betroffenen Bereich. Umgehend wird zudem eine Beseitigung der Raupen in Auftrag gegeben. In der Regel werden die Tiere samt ihren Nestern abgesaugt bzw. abgesammelt.

Um die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners einzudämmen, wird eine mit einem bestimmten Bakterium versetzte Flüssigkeit auf die Blätter aufgebracht. Das aufgesprühte Mittel (Wirkstoff: Bacillus thuringiensis) wird durch die jungen Raupen über die Nahrung aufgenommen. Für Menschen ist dieses Mittel nicht schädlich.

So werden Eichenprozessionsspinner bekämpft 1/10 Was tun gegen die Gespinste des Eichenprozessionsspinners? So gehen Profis vor: Foto: Matthias Ahlke

Mit Schutzanzügen bekleidet lassen sich die Schädlingsbekämpfer – hier vom Unternehmen „AstWerk“ per Hubwagen in die Baumkronen hieven. Foto: Matthias Ahlke

Ein Haarspray kommt zur Fixierung des Gespinstes zum Einsatz. Foto: Matthias Ahlke

Dann wird das Nest von Hand abgenommen... Foto: Matthias Ahlke

...und in einer Plastiktüte verpackt. Foto: Matthias Ahlke

Eine weitere Möglichkeit zur Entfernung der Nester: Absaugen. Foto: Matthias Ahlke

Mit einem Industriestaubsager werden die Gespinste entfernt. Foto: Matthias Ahlke

Anschließend werden die betroffenen Stellen an der Eiche gründlich abgesaugt und mit einem Haarspray imprägniert. Foto: Matthias Ahlke

40 bis 50 Nester können von einer Kolonne am Tag beseitigt werden. Foto: Matthias Ahlke

Die Eichenprozessionsspinner werden samt ihrer reizenden Brennhaare entsorgt. Foto: Matthias Ahlke

Damit sich das Mittel gleichmäßig auf den Bäumen verteilen kann, müsse die Sprühaktion bei trockenem Wetter durchgeführt werden, berichtet Straßen-NRW in einer Pressemitteilung. Diese Methode werde im Münsterland auch an Bundes- und Landesstraßen eingesetzt. Das Aufsprühen des Biozids habe sich bewährt und erfolge zweimal mit einer Turbinenspritze in einem Intervall von 14 Tagen, berichtet Straßen-NRW. In den zu bearbeitenden Bereichen könne es ab Montag (26. April) zu kleinen verkehrlichen Einschränkungen kommen.

Die Straßenwärter gehen dabei nicht großflächig gegen die Raupen vor, sondern punktuell zur Gefahrenabwehr. Also genau dort, wo im vorhergehenden Jahr ein entsprechender Befall festgestellt wurde. Dass dabei in Einzelfällen zum Teil Hubschrauber zum Einsatz kommen, widerspricht dieser Vorgehensweise nicht. Vielmehr kann genau damit eine Konzentration auf die als befallen bekannten Bereiche erreicht werden.

Vorbeugende Maßnahmen: Nistkästen, Fadenwürmer und Bakterien

Mit Spritzen, die einer Schneekanone ähneln, wird ein für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zugelassenes Biozid auf die frischen Blätter gesprüht. Das Bodenbakterium Bacillus thuringiensis liefert den Ausgangsstoff für das spezielle Mittel, mit dem die jungen Raupen des Eichenprozessionsspinners bekämpft werden. Die Raupe frisst das Blatt und erst im Darm entfaltet sich der für Menschen und Tiere ungefährliche Stoff seine Wirkung. Die Raupen sterben ab, bevor sie das für den Menschen gefährliche Lebensstadium erreichen können.

Was man über den Eichenprozessionsspinner wissen sollte 1/7 Im Münsterland breitet sich der Eichenprozessionsspinner auch 2020 wieder breit aus. Der Körper der bis zu fünf Zentimeter langen Raupe ist mit gefährlichen Brennhaaren übersät. Die Raupe ist an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Hauptsächlich an Eichen, manchmal aber auch an Hainbuchen spinnen die Raupen ihre Nester. Foto: Michael Schwakenberg

Aus Gelegen von 100 bis 200 Eiern schlüpfen Anfang Mai kleine Larven, die bis zur Verpuppung fünf bis sechs Stadien durchlaufen. Nach der Verpuppung ist das Tier ein brauner, unscheinbarer Nachtfalter. Foto: Bodo Marks (dpa)

Im „Gänsemarsch“ gehen die Raupen auf die Suche nach Nahrung – bevorzugt Eichenblätter. Durch diese „Prozession“ sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Foto: Peter Roggenthin (dpa)

Ab dem dritten Stadium entwickeln sich bei den Larven Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift (Thaumetopoein) enthalten. Bei unmittelbarem Kontakt kann das zu Hautentzündungen führen, bei empfindlichen Menschen auch zu allergischen Reaktionen. Typische Symptome sind Juckreiz, Hautrötung und Bläschen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen ab. Foto: Bernd Schäfer

Wer ein Nest entdeckt, sollte es deshalb nicht anfassen, sondern eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, raten Behörden. Foto: hbm

So sieht ein entferntes Nest aus. Hohe Temperaturen und wenig Regen im Mai und Juni begünstigen die Verbreitung der Raupen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Ebenfalls vorbeugend werden in einigen Niederlassungen Nematoden (Steinernema) gegen die Raupen eingesetzt, die auch viele Gartenbaubetriebe standardmäßig zur Bekämpfung von Schädlingen nutzen. Hierfür wurden die auch für zahlreiche andere Aufgaben eingesetzten Fahrzeuge mit Hochleistungspumpen und einem speziellen, etwa 40 Kilogramm schweren Spritzkopf mit mehreren Düsen und einem leistungsstarken Gebläse ausgerüstet. Mit Hilfe eines acht Meter langen Teleskoparms können die Fadenwürmer direkt in die betroffenen Baumkronen gesprüht werden. Da die winzigen Fadenwürmer lichtempfindlich sind und im Sonnenlicht schnell austrocknen können, werden sie nur nachts in die Bäume gespritzt.

Rund 300 Nistkästen für Blau- und Kohlmeisen wurden im Frühjahr 2020 im westlichen Ruhrgebiet entlang von Bundes- und Landesstraßen zwischen Bottrop und Haltern angebracht. Ein Pilotversuch in der niederländischen Gemeinde Groesbeek war 2019 vielversprechend verlaufen. Meisen sind natürliche Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners und können in den frühen Entwicklungsstadien der Raupen den Befall deutlich verringern. Die Nistkästen aus Holz wiegen jeweils rund anderthalb Kilo und sind mit einem Blech ausgestattet, um zu verhindern, dass Spechte die Einfluglöcher vergrößern und damit die Nistkästen für die kleineren Meisen unbrauchbar machen. Die in rund drei Metern Höhe hängenden Kästen werden künftig einmal pro Jahr kontrolliert und gesäubert.