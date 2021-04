Als Polizisten am Dienstag eine Unfallstelle auf der Autobahn 31 bei Legden absicherten, fuhr ein Sattelzug in ihren auf dem Seitenstreifen stehenden Streifenwagen. Die Polizisten blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten mit dem Streifenwagen in Fahrtrichtung Bottrop auf dem Seitenstreifen gestanden, um eine Unfallstelle abzusichern. Das Blaulicht war eingeschaltet, zusätzlich waren Blitzleuchten aufgestellt.

Gegen 18 Uhr erkannte ein Sattelzugfahrer die Warneinrichtungen „aus bislang ungeklärter Ursache“ zu spät, wie die Polizei mitteilte. Der Mann überfuhr die Leuchten, wich nach links aus und erfasste den Streifenwagen mit der rechten Seite des Lkw. Die Polizisten saßen zum Unfallzeitpunkt nicht im Streifenwagen.

Ein nachfolgender Autofahrer konnte den auf der Straße liegenden Trümmerteilen nicht mehr ausweichen. An seinem Auto entstand ebenfalls Sachschaden.