In Dortmund wurden 2020 mit 11 223 etwas mehr Verkehrsverstöße von Bürgern angezeigt als im Vorjahr. In Bochum stieg die Zahl der Privatanzeigen ebenfalls deutlich von etwas über 3000 im Jahr 2019 gemeldeten Verstößen auf knapp 4000 in 2020. In der Fahrradstadt Münster lag die Zahl der Fremdanzeigen mit knapp 2200 eingeleiteten Verfahren 2020 um knapp 200 Fälle über Vorjahresniveau.