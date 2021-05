Markus Kleymann ist kürzlich sämtliche 70 Kilometer der neuen Stever-Land-Route abgeradelt – und war beeindruckt. „Das ist toll geworden“, sagt der Chef des Kulturamtes in Senden. Seine Mittagspause verbringt er neuerdings am liebsten auf den Bänken in der Nähe des Busbahnhofes; dort, wo die Zweige einer Trauerweide sanft über die Wasseroberfläche fegen. Schulklassen können hier hoffentlich bald wieder eine der 14 Mitmach- und Infostationen der Radroute nutzen und aus der Kiste neben den Bänken die Kescher hervorholen, um damit durch das niedrige Wasser zu waten. Bachflohkrebse, Eintagsfliegen – Winzlinge scheinen diesen Teil der Stever besonders zu lieben. Kleymanns Lieblingsabschnitt auf der neuen Stever-Land-Route? „Die sieben Kilometer zwischen Appelhülsen und Senden.